В США арестован остановивший вирус WannaCry программист

Сотрудники ФБР задержали эксперта по компьютерной безопасности, который ранее помог нейтрализовать глобальный вирус WannaCry. Речь идет о работающем в Великобритании Маркусе Хатчинсе.

В настоящее время неизвестно, в чем обвиняют сотрудника компании Kryptos Logic. Его коллеги из США заявили, что арест был произведен ФБР.

В ФБР пока не предоставили комментарий для публикации, сообщает Motherboard. Незадолго до своего ареста Хатчинс принимал участие в двух ежегодных хакерских конференциях в Лас-Вегасе.

Напомним, масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.

В свою очередь издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

В "Лаборатории Касперского" было заявлено о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая. При этом наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.



