В США арестован остановивший вирус WannaCry программист
В настоящее время неизвестно, в чем обвиняют сотрудника компании Kryptos Logic. Его коллеги из США заявили, что арест был произведен ФБР.
В ФБР пока не предоставили комментарий для публикации, сообщает Motherboard. Незадолго до своего ареста Хатчинс принимал участие в двух ежегодных хакерских конференциях в Лас-Вегасе.
Напомним, масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.
В свою очередь издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.
В "Лаборатории Касперского" было заявлено о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая. При этом наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.
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