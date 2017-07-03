Названа опасность полета на альфу Центавра

Специалисты продолжают изучать возможность отправки к звезде альфе Центавра нанокорабля на лазерных парусах. Однако, по мнению ученых из Корейского университета науки и техники и Гарвардского университета, летательный аппарат отклонится от намеченного курса из-за вращения.

Специалисты полагают, что корабль отойдет от расчетной позиции более чем на 20 радиусов Солнца. Точные оценки зависят от параметров межзвездной среды (МЗС) и устройства наноаппарата.

Вращение может начаться из-за его столкновения с заряженными частицами МЗС. В результате поверхность зонда получит ненулевой электрический заряд, и, как следствие, с нее произойдет вторичная электронная эмиссия, передает Lenta.ru.

Ученые считают, что зонд будет вращаться также и при попадании в магнитное поле. В таком состоянии он может находиться от 30 до 60 минут. Эксперты предлагают учитывать данные эффекты при проектировании нанокорабля на лазерных парусах.

Как писали Dni.Ru, начало работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра в апреле 2016 года положили российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Их проект фактически копирует систему DE-STAR, над которой несколько лет работают в NASA. Это будет первая миссия человечества, отправленная к другой звезде.

Напомним, ученые подсчитали, сколько времени понадобится людям, чтобы добраться до десяти ближайших к Солнцу звезд. Оказалось, что не меньше века.