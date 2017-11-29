Российские банки атакуют новые вирусы-трояны

Олег Табаков попал в реанимацию Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Среда 29 ноября
Лента новостей
14:29
Савченко опозорила Украину в Польше
14:26
Курс биткоина покорил новую высоту
14:12
Геи успешно интегрируют украинцев в НАТО и ЕС
14:11
В жуткой аварии в Екатеринбурге погибли люди
14:02
Врач убил пациентку уколом обезболивающего
13:55
Система защищает Сытина
13:43
На Урале массового гибнут голуби
13:38
Няня жестоко избила двухмесячную малышку (видео)
13:21
Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины
13:10
Испанка BEBE возвращается в Россию с единственным концертом
12:58
В Омске 12-летняя школьница ждет ребенка от родного отца
12:57
Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
12:50
Под Москвой школьник ударил одноклассника ножом в шею
12:46
Пять книг для холодных вечеров
12:46
Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"
12:22
В Сети высмеяли новогодний дизайн Белого дома от Меланьи Трамп
12:18
Рецепт тушеного кабана с гороховым студнем
12:18
Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями
12:12
Поклонская назвала Учителя "обгадившимся жуликом"
11:50
Кого чаще поражает астма
11:44
Мастурбировавший украинец перепугал пассажиров Домодедово
11:44
Названы самые опасные участки МКАД
11:40
Украина придумала способ избавиться от Керченского моста
11:28
На японский остров выбросило деревянную лодку с людьми
11:21
Борисова показала квартиру от Малахова
11:16
Положение униженной Заворотнюк резко ухудшилось
11:02
Помор истязал сына и дочь в борьбе за нравственность
10:50
На украинском ТВ сделали неожиданное заявление о Путине
10:49
Таксист изнасиловал мужчину в центре Москвы
10:28
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли три человека
10:27
В Сети бьются над загадкой "деформированной" собаки
10:18
Под Москвой поезд сбил двух человек
09:58
Носов ответил за оскорбление пышногрудой ведущей Первого канала
09:51
Секс-куклы потеснят реальных женщин в постели
09:38
Мужчина кастрировал сына из-за злых духов
09:21
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
09:11
Крик зрительницы рассмешил симфонический оркестр (видео)
09:03
Установлен точный возраст гробницы Христа
09:01
В московском метро произошел сбой
08:54
Российские ученые создали полезный майонез
08:48
Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности
08:47
Прах Хворостовского привезли в Красноярск
08:37
В России насчитали шокирующее число секс-работниц
08:30
В Китае произошел мощный взрыв
08:06
Россию возмутили агрессивные нападки США
07:49
Под Москвой сгорел двухэтажный дом
01:24
Шурыгина психанула из-за подлой выходки мучителя
21:59
Малинина с женой разлучит смерть
21:51
Роналду впервые показал четвертого ребенка
21:46
Почему подорожал салат оливье
21:32
Турок позвал Шарапову замуж
21:24
Хворостовского посмертно выдвинули на Grammy
21:20
Бузову убрали с Первого канала после скандала
21:07
В Москве приезжий трижды ограбил один и тот же салон связи
21:03
Памятник российским добровольцам появился в Сирии
20:36
38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике
20:06
Проклова закатила истерику на Первом канале
19:50
Три лидера решили судьбу Европы
19:49
Народ негодует из-за мулатки принца Гарри
19:38
Безумные регионы: омич пытался вывезти из России останки мамонта
19:34
Россию ждет рост рождаемости
19:11
Из-за снегопада в Москве произошло более тысячи ДТП
18:44
Москвичка освежителем воздуха обожгла глаза соседке
18:39
Путин сделал странный жест во время речи Мизулиной
18:33
На Подмосковье надвигается снежная буря
18:29
Мать Лила Пипа зарабатывает на его смерти
18:06
В Музее Восстания Машин пройдет "Елка Трансформеров"
18:04
В Москве подросток напал с топором на брата и умер
17:30
Станет ли женщина президентом России
17:26
Королевой красоты стала особенная девушка
17:20
В Подмосковье пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам
17:18
"Имеет право": сын о вентиляции легких Табакова
16:59
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
16:57
На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
16:36
Грузовик насмерть сбил остановившегося из-за ДТП водителя
16:31
Джигарханян начал новую жизнь после развода
16:25
В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета
16:15
Постаревшие секс-символы 80-х
16:13
В Москве открылся уникальный фермерский ресторан
16:11
Актер Иван Краско: Я неизлечимо болен
16:02
Беглый Сергей Махлай требует защитить его честь и достоинство
15:56
"Единая Россия" продолжит поддерживать волонтеров
15:55
Россияне возмущены пельменями со скидкой 0%
15:36
Ученые просят россиян есть голубей
15:27
В колодце под Москвой нашли человеческие кости
15:26
Олег Табаков не может дышать
15:26
MINI Countryman: большие амбиции маленького авто
15:02
Путин пообещал деньги за первенца
14:58
В городском парке Вольска появится Эйфелева башня
14:57
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
14:54
Девушка чуть не спалила лицо во время жарки картошки (видео)
14:45
Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко
14:42
Откровенные фото невесты принца Гарри
14:41
Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
14:35
Старинный друг Путина страшно переборщил с пластикой
14:35
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
14:23
Больная Татьяна Буланова потерпела фиаско
14:10
Хворостовского похоронили в бывшей мастерской
13:38
В Эстонии выпустили словарь оскорблений русских
13:34
На Первом канале гасят разгоревшийся из-за Бузовой дикий скандал
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Семья Хворостовского приняла странное решение
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности
Hi-tech

Российские банки атакуют новые вирусы-трояны

Фото: GLOBAL LOOK press/Silas Stein
Эксперты в области киберпреступлений заявили о новой волне массового распространения вирусов-троянов, появляющихся на Android-смартфонах. Данная программа маскируется под мобильные приложения ведущих российских банков с целью кражи денег со счетов пользователей.
прочитано 546 раз

Cпециалисты из Group-IB, занимающиеся предотвращением и расследованием киберпреступлений, заявили о том, что трояны, предназначенные для мобильных устройств под управлением ОС Android, распространяются не через официальный магазин Google Play, а через рекламные объявления в поисковых системах, пишет РИА Новости. Пользователи попадались в ловушку мошенников, пытаясь найти мобильное приложение банка для скачивания. 

ПО ТЕМЕ

Российские банки атаковал вирус

Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам смартфонов

Российские банкоматы атаковал новый вирус

В поисковике на первых страницах они видели рекламу об установке программы. Переходя по ссылке, сервис запускал переадресацию на сторонние ресурсы, где и предлагалось скачать приложение, содержащее вирус. 

Эксперты уточнили, что они обнаружили около десяти сайтов такого плана. Все они качественно имитировали приложения российских банков. На данный момент эти сервисы оперативно заблокированы. Рекламные объявления мошенников удалены. "Стоит отметить, что качество приложений-подделок как по дизайну, так и по механике заражения постоянно растет, что сбивает с толку многих пользователей, не обращающих внимания на критичные детали: название домена, переадресацию на сторонний ресурс", – отметил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.

29 ноября 2017, 11:08

комментарии

Политика

Украина придумала способ избавиться от Керченского моста
Россию возмутили агрессивные нападки США
На украинском ТВ сделали неожиданное заявление о Путине
Три лидера решили судьбу Европы

Шоу-бизнес

Салтыкова рассказала Корчевникову о своем раке
Шаляпин оказался родным братом Копенкиной
Водонаева отметила странное поведение жены Аршавина
Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"

Проишествия

Мастурбировавший украинец перепугал пассажиров Домодедово
Мужчина кастрировал сына из-за злых духов
38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике
В Москве подросток напал с топором на брата и умер

Lifestyle

Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями
Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины
Пять книг для холодных вечеров
Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Шоу-бизнес

Бузову убрали с Первого канала после скандала

Вместо начинающей певицы в студии появилась Дана Борисова
Шоу-бизнес

Положение униженной Заворотнюк резко ухудшилось

Артистка должна банку более 700 тысяч долларов
Шоу-бизнес

Борисова показала квартиру от Малахова

Телеведущая не желает возвращаться в свое старое жилище
Шоу-бизнес

Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"

Солнцев поймал Матераццо на вранье

Гороскоп

Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х
Откровенные фото невесты принца Гарри

Спорт

Роналду впервые показал четвертого ребенка
Турок позвал Шарапову замуж
МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014
Чемпион мира совершил каминг-аут

Регионы

В Омске 12-летняя школьница ждет ребенка от родного отца
В городском парке Вольска появится Эйфелева башня
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru