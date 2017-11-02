Назван лучший смартфон месяца
Исследование смартфонов Роскачество проводило совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd), Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний. Эксперты оценили 27 моделей 13 популярных брендов.
Так, в исследовании приняли участие новинки Apple, Samsung, HTC, Sony, One Plus, Asus, BQ, LG, Xiaomi, Honor, Lenovo, Alcatel, Nokia. Всего Роскачеством и ICRT протестированы 309 смартфонов.
Специалисты оценивали работу аккумуляторов телефонов, а также качество фотографий, видео и звука. Кроме того, учитывалась прочность устройств и функциональность. В частности, для оценки некоторых свойств все модели были подвергнуты специальным лабораторным испытаниям, сообщается на официальном сайте Роскачества.
На основе этих данных был составлен рейтинг лучших гаджетов. Так, лидером топа оказался Samsung Galaxy S8, на втором месте – Samsung Galaxy S8+. Третье место в рейтинге занял Galaxy Note 8, оттеснив на четвертую строчку Samsung Galaxy S7.
Ну а легендарные смартфоны компании Apple – iPhone 8 Plus и iPhone 8 оказались лишь на пятом и шестом местах соответственно. Седьмую позицию занял телефон LG G6, а ниже расположился Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F. Замыкают десятку лидеров "яблочные" гаджеты 2014 года выпуска – Apple iPhone 6 plus и Apple iPhone 6.
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