iPhone 6S Plus резко подешевел
Смартфоны с памятью на 32 и 128 гигабайт можно приобрести за 37,4 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Изначально стоимость iPhone 6S Plus составляла 60 тысяч.
Также названа вероятная причина резкого падения цен. По мнению экспертов, она заключается в недавнем старте продаж в России новых аппаратов – iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, сообщает газета "Известия".
iPhone X в нашей стране появился 3 ноября. Его цена варьируется от 80 до 92 тысяч рублей. При этом владельцы телефона указали на ряд существенных недостатков гаджета. Например, при минусовой температуре сенсорный экран теряет чувствительность к касаниям. У некоторых обладателей смартфона в правом углу экрана появляется негаснущая зеленая полоса.
Отметим, в сентябре этого года сообщалось о росте продаж старых моделей iPhone, вызванном падением цен. Тогда iPhone 7 на 32 и 128 гигабайт памяти стоили 44 тысячи и 52 тысячи рублей соответственно.
Как писали Dni.Ru, согласно последним исследованиям рынка, проведенным специалистами IHS Markit, iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в мире за 2017 год. Следом за ним идет iPhone 7 Plus. Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy Grand Prime Plus – недорогая модель начального уровня.
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