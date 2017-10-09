Назван самый продаваемый смартфон

Согласно последним исследованиям рынка, проведенными специалистами IHS Markit, iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в мире за 2017 год. Следом за ним идет iPhone 7 Plus.

Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy Grand Prime Plus – недорогая модель начального уровня. В спину ему дышит еще один гаджет от Apple – iPhone 6s. На пятом месте расположился Samsung Galaxy S8, следом за ним – Samsung Galaxy S8 +.

Эксперты отмечают, что, не смотря на лидирующие позиции в рейтинге продаваемых смартфонов, количество реализованных моделей, произведенных Apple, с каждым годом сокращается. Так, "яблочные" смартфоны были лидерами продаж три года подряд: в 2015 году этот титул завоевал iPhone 6, в 2016 – iPhone 6 s а в текущем году седьмая модель. При этом каждый год доля рынка для каждого устройства снижалась. В 2015 году она составляла 10%, годом позже 7%, а сейчас всего 5%.

При этом, в первую десятку смартфонов за первую половину 2017 года вошли пять телефонов Samsung, четыре устройства Apple и один телефон от Oppo. Специалисты отмечают, что с выходом на международный рынок китайских производителей, число компаний, продающих больше миллиона смартфонов в месяц достигло 22. Раньше таких крупных игроков было всего 17.

Яблочная корпорация начинает проигрывать позиции на рынке, считают эксперты. У Samsung в этом году было 10 моделей, производство которых достигало более 1 миллиона единиц в месяц, в то время как у Apple было только четыре таких же гаджета.

Также, эксперты нашли объяснение таким низким рейтингам корейского производителя. Они уверены, что дело в позднем запуске на рынок флагманских моделей. Galaxy S8 и Galaxy S8 + были выпущены в апреле этого года, на месяц позже, чем обычно. Специалисты считают, что у этих моделей не было шансов обойти прошлогодний рекорд продаж, установленный Samsung Galaxy S7 Edge.