На iPhone X появится лицо Путина
Седьмого октября президенту России исполняется 65 лет, и в честь его дня рождения Caviar выпустит лимитированный тираж iPhone X "Putin 2018", в который входит 65 телефонов с новым дизайном, посвященным Владимиру Путину.Подобные решения будут доступны и на iPhone 8 и 8 plus.
Принципиально новый внешний вид телефона представляет собой во-первых новое цветовое решение – модель впервые представлена в бордовом цвете, сочетающимя с цветом важнейших государственных документов.
Во-вторых в дизайне "Putin 2018" воплощена новая композиция, на которой изображен крупный золотой профиль президента, переходящий в гравюру, изображающую основные достопримечательности центра Москвы.
Заметим, что площадь скульптурной композиции в вариации iPhone 8 Plus будет рекордной для производителя – чуть более 100 квадратных сантиметров. В левой боковой части корпуса размещена надпись "V.V. Putin 2018". Каждый телефон пронумерован, первый номер – по традиции бренда, зарезервирован для президента.
Напоним, в 2016 году производитель отметил день рождения Путина выпуском модели Putin Damascus, созданной из титана с узором "Дамасская Сталь", чтобы подчеркнуть роль Владимира Путина и Российских Вооруженных сил в борьбе с терроризмом в Сирии и освобождении Дамаска.
На этот раз дизайн телефона не менее актуален – Caviar следует за ожиданиями всей страны и с помощью дизайна телефона выражает надежду на то, что Путин примет решение баллотироваться на новый президентский срок.
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