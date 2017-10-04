Смартфоны на Android отстали от iPhone X на два года

По словам специалистов, новый iPhone технологически сильно опередил конкурентов на Android. Особенно это заметно по камере флагманского устройства Apple.

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо заявил, что вечным соперникам "яблочной" компании потребуется минимум два года, чтобы начать использовать в своих смартфонах такие же продвинутые технологии, какие применила Apple в камере нового iPhone X. Инновационная система называется TrueDepth и позволяет применять технологию сканирования лица Face ID, с помощью которой можно разблокировать устройство. Именно сложность в разработке и производстве этой новинки привела к сокращению первой партии iPhone X.

Специалист отметил, что подобную, но гораздо более простую технологию использует Samsung, однако она менее надежна и безопасна, ее намного проще обмануть. По словам аналитика, эта камера позволит Apple стать технологическим лидером в 2018-2019 годах. Куо уверен в перспективах корпорации на рынке Hi-End-смартфонов, несмотря на трудности, возникшие с iPhone X в начале продаж.

Face ID – технологическая новинка Apple, установленная на флагманские модели телефонов. Она позволяет разблокировать устройство с помощью своего лица – достаточно просто поднять смартфон на уровень глаз, уверяют разработчики.

Они обещают полную защиту от взлома – алгоритм работы программы рассчитывается через две нейросети. Одна занимается непосредственно узнаванием лица, а вторая ищет возможные признаки и попытки обмана.

Однако с этой инновационной технологией все не так гладко. Недавно Apple порекомендовала пользователям-близнецам и детям до 13 лет отказаться от этой функции – она может сработать некорректно и предоставить мошенникам доступ к телефону.

Кроме того, на презентации iPhone X с распознаванием лиц случилась накладка. Когда функцию запустили на большом экране, она не смогла узнать лицо ведущего и отказала в доступе к телефону прямо перед зрителями.