Где и когда москвичам посмотреть звездопад Орионид

В ночь на 21 октября жители столицы смогут увидеть звездопад Орионид – один из самых красивейших в году. Для наблюдений потока желательно уехать подальше от города и мощных источников засветки неба, передает "Газета.ру".



Тем же кто останется в мегаполисе, московский планетарий рекомендует наблюдать Ориониды с полуночи и до самого утра в юго-восточной части неба. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает. подпортить зрелище сможет только погода – в ночь на субботу в столице будет облачно.