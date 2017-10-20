Где и когда москвичам посмотреть звездопад Орионид

В ночь на 21 октября жители столицы смогут увидеть звездопад Орионид – один из самых красивейших в году. Для наблюдений потока желательно уехать подальше от города и мощных источников засветки неба, передает "Газета.ру".
Тем же кто останется в мегаполисе, московский планетарий рекомендует наблюдать Ориониды с полуночи и до самого утра в юго-восточной части неба. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает. подпортить зрелище сможет только погода – в ночь на субботу в столице будет облачно.
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