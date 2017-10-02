В Сети показали "убийцу" нового iPhone

Инсайдер Эван Бласс, известный под псевдонимом @evleaks, опубликовал в своем Twitter изображения смартфона Huawei Mate 10. Хотя устройство еще не представлено официально, его уже называют убийцей iPhone.

Инсайдер Эван Бласс редко ошибается. Публикуя свои материалы в Twitter под ником @evleaks, он раскрывает секреты производителей задолго до того, как информация будет обнародована официально.

Согласно свежим сведениям Эвана, Huawei Mate 10 получит безрамочный дисплей, а также – двойную камеру от Leica с модулями на 12 и 20 мегапикселей. Также устройство будет оборудовано сканером отпечатков пальцев. Его предполагается разместить на задней панели смартфона. Это согласуется со словами руководителя потребительского отдела Huawei Ричарда Ю, который обмолвился, что устройство превзойдет iPhone 8 по большинству параметров, включая емкость аккумулятора, скорость зарядки и качество съемки.

Готовятся к выпуску две версии смартфона – обычная и Pro. У обеих будут безрамочный дисплей и процессор Kirin 970. В "младшей" версии модели встроена оперативная память объемом четыре гигабайта и внутреннее хранилище на 64 гигабайт. Дисплей выполнен с соотношением сторон 16:9. Mate 10 Pro будет оборудован 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с пропорциями 18:9 и разрешением 1 440 на 2 880 пикселей, оперативной памятью объемом шесть гигабайт и внутренним хранилищем на 64 или 128 гигабайт. Главной особенностью "старшей" модели станет двойная камера Leica, состоящая из модулей на 12 и 20 мегапикселей.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) 1 октября 2017 г.

Официальный релиз устройств намечен на 16 октября 2017 года. Продажи стартуют в декабре, при этом цена на обе модели до сих пор неизвестна.