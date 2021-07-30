Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио

Шпажисты из России выиграли серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос проиграли представителям из Японии со счетом 36:45. Бронза досталась Южной Корее.
Наша сборная впервые за 25 лет получила медали в этом виде спорта. Шпажисты остались недовольны результатом, так как ехали на Олимпиаду за золотом.
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