Названо место проведения зимней Олимпиады-2026

Международного олимпийского комитета (МОК) определил страну, в которой в 2026 году состояться зимние Олимпийские игры-2026. Об этом телеканал "360" со ссылкой на сообщение организации.

В частности, спортивное мероприятие примут города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Они обошли конкурентов – шведские Стокгольм и Оре. Результат голосования был озвучен президентом МОК Томасом Бахом в швейцарской Лозанне. К слову, Игры в Италии проходили уже трижды – в 1956 году, в 1960-м и 2006 году.