Знаменитый футбольный тренер госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии попал в больницу. У него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Наставнику провели срочную операцию. Фергюсону предстоит пройти курс интенсивной терапии, передает Reuters.

Коллеги желают тренеру скорейшего выздоровления. Поддержал сэра Алекса Фергюсона в трудную минуту и наставник "Зенита" Роберто Манчини. "Будь сильным!" – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.