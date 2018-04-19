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Спорт

Российские футболистки обещали стриптиз после победы

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Футболистки красноярского "Енисея" устроят откровенную фотосессию, если выиграют чемпионат России. Такое обещание сибирячки дали в своем Twitter.
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Девушки 19 апреля вышли со смелым заявлением. "Если выиграем чемпионат России, всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!", – сообщили спортсменки в соцсети.

Футбольных фанатов такое заявление представительниц клуба заинтересовало. "Кажется, я знаю, за кого буду болеть до конца этого сезона в женском футболе!", "Подписался на всякий случай", - прокомментировали запись пользователи Сети.

Но смелое обещание оценили не все. "А если выиграете Европу, в порно снимается начнете? К чему торги? Мы вас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!", "Ощущение, что чемпионат лишь предлог", – написали критики.

Если для команды все сложится удачно, она порадует россиян и не только чувственными снимками только осенью. Победитель турнира определится 23 октября.

Примечательно, что "горячие" фотосессии для сибирячек не впервой. Летом прошлого года на смелую съемку решилась защитница "Енисея" Наталья Морозова. В маленьком топике (и без него) стройная блондинка позировала на фоне футбольного поля и спортивных трибун. Фанаты считают, что девушка вышла очень эффектно.

Автор: Валерия Нарская19 апреля 2018, 21:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самая красивая футболистка России

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