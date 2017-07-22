Синхронное плавание лишилось имени

На конференции конгресса Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште прошло голосование, по итогам которого синхронное плавание лишилось своего имени. Теперь оно носит название артистического плавания. "Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям", – цитирует ТАСС исполнительного директора FINA Корнела Маркулеску. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию федерации.