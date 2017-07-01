Звезды погуляли на свадьбе Месси (видео)

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" как лучший футболист мира Месси женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. На свадьбу пригласили 260 гостей.

"Свадьба века", как ее уже назвали в Аргентине, проходила в роскошном отеле в родном городе Месси – Росарио. В числе гостей были замечены одноклубники жениха – Сеск Фабрегас, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Самюэль Это'о, партнеры по сборной Аргентины – Серхио Агуэро, Эсекьель Лавесси, Серхио Ромеро. Не пропустили торжество и колумбийская певица Шакира с мужем футболистом Жераром Пике.

Церемония была закрытой для журналистов, однако некоторые кадры мероприятия все же просочились в Сеть. Так на Youtube размещено короткое видео, на котором Месси отвечает согласием на вопрос, готов ли он взять в жены Антонеллу Роккуццо.