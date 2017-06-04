Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась давка
Происшествие случилось в фан-зоне команды "Ювентуса" на площади Сан-Карло. Давка началась на последних минутах матча.
По предварительным данным, люди запаниковали после того, как неизвестный взорвал петарду. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали около 200 человек, позже эта цифра достигла 600.
200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.
Есть предположение, что давка возникла из-за падения металлических ворот. По данным телеканала Corriere, десять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, финал Лиги чемпионов проходил в столице Уэльса Кардиффе. Матч закончился победой испанского клуба со счетом 4:1. "Реал Мадрид" стал первой командой, которой удалось стать победителем турнира два года подряд.
Чемпионы!!!Невероятные!!!��⚽️��#RealMadrid pic.twitter.com/CXZzzxeXpt— devil-may-care (@annaksenevich26) 3 июня 2017 г.
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