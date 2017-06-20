Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube

В Осло на этапе "Бриллиантовой лиги" 28-летняя бегунья и прыгунья нигерийка Блессинг Окагбаре потеряла парик. Выступление получилось неудачным.

Расстроенная потерей парика спортсменка не смогла показать серьезный результат. С прыжком на 6,48 метра Окагбаре оказалась на седьмом месте. Зато видеозапись ее выступления за короткое время собрала на YouTube один миллион 200 тысяч просмотров.