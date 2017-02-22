Хоккеист остался без пары во время массовой драки
Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован на YouTube. Игрок ЦСКА Артем Блажиевский не смог быстро найти себе соперника во время драки, в результате чего был вынужден отойти в сторону. Та же участь постигла и вратаря "Йокерита" – спортсмены перекинулись парой слов, пока судьи разнимали хулиганов. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу россиян.
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