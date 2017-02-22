Хоккеист остался без пары во время массовой драки

Матч Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и финским "Йокеритом" был омрачен необычной дракой. Один из спортсменов не смог найти себе спарринг-партнера и был вынужден метаться из стороны в сторону во время потасовки.

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