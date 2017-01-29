Информатор WADA рада выступать под нейтральным флагом
Россиянка настолько уверенно чувствовала себя на льду, что сделала лишний прыжок
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку
Вратарю нужно было попасть в одно из трех небольших отверстий, которые организаторы соревнований оставили для хоккеистов. С заданием удалось справиться лишь одному спортсмену. Ролик, на котором запечатлен невероятный бросок, был опубликован на YouTube.
Поклонникам не понравилась новая фотография продюсера
Ушла из жизни известная актриса Иветта Капралова
Звезда присоединилась к празднованию Всемирного дня без интернета
Известный диджей скончался в результате падения