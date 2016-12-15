Швеция разбила Россию на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею проиграла матч против команды Швеции со счетом 1:3. Встреча прошла в рамках Кубка Первого канала и была стартовой в этом турнире.

Игра прошла на московском стадионе "ВТБ Ледовый дворец". Среди россиян забитой на девятой минуте матча шайбой отличился Владислав Гавриков. На это шведы ответили тремя голами – их забили Оскар Линдблом (38 минута), Симон Бертильссон (59 минута) и Андреас Турессон (60 минута).

Капитан российской сборной Павел Дацюк прокомментировал поражение команды. По его словам, хоккеисты редко атаковали ворота противника.

������❤️ #живихоккеем #хоккей #россиявперед #кпк #краснаямашина #redmachine Фото опубликовано Margo Shefer�� (@hustlaboom) Дек 15 2016 в 9:51 PST

"Сегодня мы мало бросали, будем делать выводы. Фаст (вратарь сборной Швеции – Прим. Ред.) показал хорошую игру, но броски были легкими, мы создали мало моментов", – заявил капитан.

Между тем президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель считал, что Россия в этом матче легко победит Швецию. " У сборной России получилось отличное начало. Думал, что россияне легко выиграют этот матч. Но если вы хотите побеждать, значит надо забивать. Шведы превзошли команду Знарка в тактике. Они выжидали момент, потом им повезло, когда Ткачев забил в свои ворота, после этого россияне занервничали. Я удивлен, что сборная России растерялась. Мне понравилась игра вашей команды, они старались, быстро двигались, но не забили", – цитирует Рене Фазеля "Чемпионат".

Сумасшедшая энергетика ❤️ Фото опубликовано Violetta Merinova. 21 y.o (@vitik_yeah) Дек 15 2016 в 10:45 PST

В следующий раз сборная России встретится на льду со сборной Чехии. Матч пройдет 16 декабря в 19:00 мск.

Кубок Первого канала – российский ежегодный хоккейный турнир, этап хоккейного Евротура. В нем участвуют сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

