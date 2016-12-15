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Швеция разбила Россию на старте Кубка Первого канала
Игра прошла на московском стадионе "ВТБ Ледовый дворец". Среди россиян забитой на девятой минуте матча шайбой отличился Владислав Гавриков. На это шведы ответили тремя голами – их забили Оскар Линдблом (38 минута), Симон Бертильссон (59 минута) и Андреас Турессон (60 минута).
Капитан российской сборной Павел Дацюк прокомментировал поражение команды. По его словам, хоккеисты редко атаковали ворота противника.
"Сегодня мы мало бросали, будем делать выводы. Фаст (вратарь сборной Швеции – Прим. Ред.) показал хорошую игру, но броски были легкими, мы создали мало моментов", – заявил капитан.
Между тем президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель считал, что Россия в этом матче легко победит Швецию. " У сборной России получилось отличное начало. Думал, что россияне легко выиграют этот матч. Но если вы хотите побеждать, значит надо забивать. Шведы превзошли команду Знарка в тактике. Они выжидали момент, потом им повезло, когда Ткачев забил в свои ворота, после этого россияне занервничали. Я удивлен, что сборная России растерялась. Мне понравилась игра вашей команды, они старались, быстро двигались, но не забили", – цитирует Рене Фазеля "Чемпионат".
В следующий раз сборная России встретится на льду со сборной Чехии. Матч пройдет 16 декабря в 19:00 мск.
Кубок Первого канала –
российский ежегодный хоккейный турнир, этап хоккейного Евротура. В нем участвуют сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.
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