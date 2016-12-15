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Денис Глушаков стал отцом во второй раз
Супруга футболиста родила в подмосковной клинике "Лапино" дочь. Этой новостью спортсмен поспешил поделиться в социальной сети.
Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг ��ЮюХххУуу��Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым!❤ Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! �� P.S имей ввиду, пойдём за мальчиком. Готовься! ��#дети #счастье #папа #мама#москва#россия#родилась #доча#ясчастлив#ура#похожа #напапу#папуля#глушаков#repost#russia#лапино
"Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг… Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа!", – подписал свое фото с малышкой на руках счастливый отец. "P.S имей в виду, пойдем за мальчиком. Готовься!", – обратился к жене футболист.
Вот,так мы и готовились к матчу с рубином, у @salvatorebocchetti на юбилее! #юбилей #деньрождения #друга #спартак #москва #семья #друзья #отдыхали #весело #было #отметили #глушаков #супруга #russia #italy #top #spartak #moscow #msk #футбол #компания #все #супер #ресторан #semifreddo #2016 #год��#repost#краснобелые#выходной
Отметим, женился Денис
Глушаков 19 июня 2009 года на своей избраннице Дарье, которая училась на
стоматолога. Свадьба состоялась в Миллерово Ростовской области, на
родине футболиста и его супруги. Дочь Валерия родилась в семье 26 сентября 2011
года.
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