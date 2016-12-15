Денис Глушаков стал отцом во второй раз

Радостным событием капитан футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков поделился на своей страничке в Instagram. Жена 29-летнего полузащитника подарила спортсмену второго ребенка.

Супруга футболиста родила в подмосковной клинике "Лапино" дочь. Этой новостью спортсмен поспешил поделиться в социальной сети.

"Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг… Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа!", – подписал свое фото с малышкой на руках счастливый отец. "P.S имей в виду, пойдем за мальчиком. Готовься!", – обратился к жене футболист.

Отметим, женился Денис Глушаков 19 июня 2009 года на своей избраннице Дарье, которая училась на стоматолога. Свадьба состоялась в Миллерово Ростовской области, на родине футболиста и его супруги. Дочь Валерия родилась в семье 26 сентября 2011 года.

