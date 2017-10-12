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Сонник

Как разгадать вещие сны

Фото: GLOBAL LOOK press
Могут ли сбываться наши сновидения? В какой трактовке нужно "считывать" предстоящие события? Неужели вселенная посылает нам вещие сны, чтобы мы безоговорочно принимали собственную судьбу? На эти вопросы Dni.Ru ответила ясновидящая Марианна Абравитова.
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С точки зрения психологии, мозг человека "делится" на сознательную часть и подсознательную. Подсознание полностью состоит из программ, впечатлений, воспоминаний, мечтаний. Это тонкая структура, в которой все складируется как в сейфе. Подсознательная часть очень хорошо активизируется в ночное время суток, когда человек спит. С точки зрения психологии никаких вещих снов не существует. Все, что накопилось за день, будет отражаться во сне, получится некая картинка, включающая в себя элементы прожитого дня, плюс сюда же добавятся базовые программы, такие как страхи, которые человек когда-то испытывал, или что-то недоступное, но очень желаемое, мечта – это тоже будет во сне. Например, нам может часто сниться человек, которого мы любим.

"Те программы, из которых каждый из нас создан, будут "пульсировать" во сне и выдавать определенные порции сюжетных линий. И ни о каком вещем варианте здесь речь не идет. Это всегда прошлое, оно превалирует, как самое дальнее эмоциональное, так и недавнее прошлое, например, прошедший день. С точки зрения фрейдизма, во сне главенствуют архетипы. Поскольку учение Фрейда базируется на эротических символах, практически любой сон им трактовался бы как проблема сексуального характера. Поэтому рассматривать сны как предвестник какого-то события не имеет смысла", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Марианна Абравитова.

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Bachmann

Есть еще такая версия, что во сне человек сбрасывает какие-то страхи, поэтому нам могут сниться кошмары. Якобы, именно так мы освобождаемся от тревоги, либо тренируем душу и сознание, для того, чтобы быть готовыми к тому, что с нами что-то случится. К тому моменту у нас уже будет наработанный эмоциональным материал, опыт.

С точки зрения эзотерики сны трактуются намного интересней, загадочней. Универсальной системы разгадывания снов не существует. Если, например, одному человеку младенцы снятся к радости, то другому – к неприятным событиям. Поэтому, эти точки фиксации образов у каждого свои и складываются они в течение жизни от разных впечатлений, воспоминаний, историй.

Те предметы, события, действия, которые вам снятся, каждый должен уметь расшифровывать сам. Если это настолько интересно, и вам хочется докопаться до истины, можно создать свою собственную таблицу, куда вы будете записывать то, что снилось, а затем эти данные вводить в специальную программу, которая проанализирует их. Общая картина из серии "если приснилось золото, значит его никогда не будет" и наоборот "если снятся крупные купюры, то это обязательно к деньгам", не является рабочей. И, тем не менее, с точки зрения эзотерики, вещие сны, конечно, есть.

"Поскольку существует общее информационное поле, в которое включены личные инфополя каждого, мы как сущности, как энергии, как души, все созданы так, что у нас есть инструментарий, позволяющий входить в эти поля и считывать информацию. У одних это получается лучше, у других хуже, кто-то может погружаться в сновидения и путешествовать в них, а кто-то может ориентироваться только на простые знаки, вроде "приснился красный петух – значит быть пожару". Но, в любом случае, у каждого происходит соприкосновение с этими полями, просто у одних на 0,5 процента, а у других на все 100, – уверяет эксперт. – Лично я считаю, что когда нам снится сон, мы попадаем в другую реальность. Наша душа путешествует в этой реальности, у нее есть свое имя, свой мир, свои образы, и мы испытываем разные ощущения", – говорит Абравитова.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Вспомните, ведь иногда мы спим и видим некие события, но все равно понимаем, что это не более, чем сон. То есть сознание в этот момент не отключается, оно при вас, как личность вы в этот момент сохранены. Можно здорово натренироваться, имея элементарные способности, и "ходить" туда совершенно свободно, самостоятельно выбирать направления, ситуации, в которые вы хотите попасть.

Наш мир устроен так, что в нем есть все и для всех. Мы можем "заказывать" любую ситуацию, встречу с любыми людьми, энергиями и попадание в любые информационные каналы. Поэтому, с широкой эзотерической точки зрения, сны – это другая реальность, куда душа идет на прогулку по ночам. Зачем? Это уже вопрос другой.

Страну снов очень хорошо освоили шаманы Америки, Индии, России, Крайнего Севера. Все они очень искусно и тонко владеют этим инструментом. "У меня тоже есть способность "прогуляться" во сне по разным "этажам" параллельных реальностей. И, хотя, поначалу может быть страшновато, когда ты осваиваешь это, становится бесконечно интересно, – говорит Абравитова.

У Вселенной всегда есть ответы на все наши вопросы. В тех областях, куда душа уходит ночью, информация более доступна. Ложась спать, мы можем поставить конкретный вопрос. Недаром вот уже многие годы люди говорят, что "утро вечера мудренее". Так вот, чтобы утро стало мудрым, задайте Вселенной вопрос перед сном, и вы обязательно получите ответ.

12 октября 2017, 17:26

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