Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о масштабной программе модернизации систем тепло– и электроснабжения региона, рассчитанной на ближайшие годы.

По словам Воробьева, в ближайшие несколько лет в Московской области будут реализовывать масштабную программу по обеспечению жителей региона электроснабжением.

«Мы предусмотрели на следующие четыре года очень заметную программу по электроснабжению вместе с «Россетями», с Министерством энергетики и мэром Москвы. Мы обращались к Вам, потому что постоянно «бьем» пики потребления электроэнергии, развиваются индустриальные парки», – сказал Воробьев.

Он также сообщил президенту России, что общий объем инвестиций в программу составляет порядка 290 млрд рублей в течение пяти лет.

Также во время встречи губернатор Подмосковья подчеркнул, что развитие энергетического комплекса играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и промышленного развития региона.

Ранее власти Московской области сообщили о том, что с начала 2025 года энергетики региона расчистили более 300 гектаров охранных зон линий электропередач.