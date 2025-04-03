В Музее кино на ВДНХ пройдет марафон мультфильмов по сказкам Андерсена

Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года.



В честь дня рождения великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, Музей кино на ВДНХ распахнет свои двери 6 апреля для ценителей волшебства и анимации. В этот день состоится уникальный марафон мультфильмов, вдохновленных бессмертными произведениями мастера слова.

Организованное при деятельном участии легендарной киностудии "Союзмультфильм", мероприятие подарит зрителям встречу с лучшими образцами мультипликационного искусства, филигранно передающими завораживающую атмосферу и глубокий философский подтекст андерсеновских сказок.

Стартует марафон показом мультфильма "Свинья-копилка" (1963), в котором разворачивается трогательная история о забавном соревновании среди игрушек за право называться самой-самой, где капризная фортуна вносит свои коррективы. Эстафету подхватит анимационная лента "Дикие лебеди" (1962) – захватывающее повествование о мужестве, безграничной преданности и самопожертвовании, где хрупкая принцесса готова бросить вызов любым невзгодам ради спасения своих заколдованных братьев.

Вслед за этим зрителей ждет встреча с "Дюймовочкой" (1964) – волшебной историей о крошечной девочке, чей жизненный путь, полный удивительных приключений и неожиданных знакомств, неизменно ведет ее к долгожданному и заслуженному счастью. Затем на экране оживут герои мультфильма "Пастушка и трубочист" (1965) – лирической баллады о всепобеждающей силе любви, верности и взаимной поддержки, благодаря которым две хрупкие фарфоровые фигурки преодолевают любые преграды на пути к своему счастью. Завершит праздничный киномарафон "Стойкий оловянный солдатик" (1976) – пронзительная притча о несгибаемой воле к жизни, стойкости в самых суровых испытаниях и всепоглощающей любви, увиденная глазами маленького, но отважного солдатика-игрушки.

Все представленные работы являются подлинными шедеврами отечественной анимации, в полной мере раскрывающими богатство и неповторимое очарование сказочных миров, созданных гением Ханса Кристиана Андерсена. Виртуозная работа художников-постановщиков, талантливых композиторов и опытных аниматоров создает уникальную, незабываемую атмосферу каждого мультфильма, погружая зрителей в мир волшебства и чудес.

Начало показов запланировано на 13:00. Посещение мероприятия возможно при наличии билета в Музей кино, стоимость которого составляет 500 рублей.

