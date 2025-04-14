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От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица"

От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица"
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Киносклад "Жар-птица" является крупнейшим в стране поставщиком костюмов и реквизита для киноиндустрии.

Киносклад "Жар-птица", занимающий лидирующие позиции в России по объему коллекций для кинопроизводства и различных мероприятий, обладает уникальным собранием реквизита, сообщается в публикации "Утро.ру".

Как известно, кинопроизводство – процесс, требующий значительных временных и подготовительных ресурсов. Нередко, период подготовки к съемкам, включающий поиск костюмов, декораций и необходимого реквизита, может превышать время самих съемок. В связи с этим, наличие места, где можно найти практически все необходимое, значительно упрощает задачу. В настоящее время, по данным источника, около 90% российских кинопроектов предпочитают сотрудничать с московским киноскладом "Жар-птица", признанным крупнейшим в стране поставщиком костюмов и реквизита для киноиндустрии.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Согласно информации Утро.ру, история киносклада началась в 2013 году с небольшого помещения, однако, благодаря активному развитию, он довольно быстро трансформировался в обширные ангарные комплексы. На сегодняшний день "Жар-птица" является самым большим по площади киноскладом не только в России, но и, как утверждается, в мире, хранящим около пяти миллионов единиц разнообразных предметов одежды и реквизита.

Генеральный директор киносклада "Жар-птица", Татьяна Трубникова, в интервью изданию отметила, что их часто называют "чердаком нации", поясняя это тем, что их коллекция включает в себя буквально все. Она подчеркнула, что особенно широко представлен советский период, включая крупногабаритную мебель, бытовую технику, одежду и посуду. Также, по ее словам, в наличии имеются аутентичные предметы различных исторических эпох, а также реплики, неотличимые от антиквариата.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Как отмечает издание, девизом "Жар-птицы" стало выражение "С миру по нитке". Сотрудники склада ежедневно занимаются поиском и сбором предметов у населения, которые, например, в процессе ремонта, готовы отдать старые вещи, такие как диваны, магнитофоны, часы, коньки и другие предметы быта. Все поступающие вещи проходят обязательную дезинфекцию, стирку, чистку и реставрацию, приобретая таким образом вторую жизнь на съемочных площадках.

Трубникова, приведя пример спортивных костюмов, использованных в сериале "Слово пацана", рассказала, что поиск подходящих брюк для этих костюмов был непростой задачей, так как кофты сохранились в большем количестве, а брюки, как правило, изнашивались и выбрасывались. Тем не менее, она отметила, что в результате удалось собрать отличную коллекцию, которая в настоящее время пользуется высоким спросом.

По ее словам, значительную долю клиентов киносклада составляют фотографы, блогеры и молодежь, организующая тематические вечеринки и праздники. Ведь, как было отмечено, здесь можно арендовать, например, костюмы 1970-х годов для большой компании или создать полный образ Екатерины II, включая все атрибуты, от короны до платья и трона.

Однако, по информации источника, кинематографисты по-прежнему остаются основной категорией клиентов склада. Сообщается, что в прошлом году "Жар-птица" обслужила более 870 кинопроектов. Как утверждается, со склада на грузовиках вывозится практически все необходимое для создания сценических площадок: костюмы, реквизит, мебель, бутафория. Примечательно, что многие клиенты впоследствии также пополняют коллекцию киносклада, передавая уже невостребованный реквизит, изготовленный специально для их проектов.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Трубникова привела в пример кресла и стулья, переданные Большим театром, которые, прослужив около 20 лет и придя в негодность, благодаря реставрации мастерами склада, обрели новую жизнь и теперь часто используются для съемок исторических фильмов, действие которых происходит в 19 веке. На киноскладе имеется и уникальный реквизит, созданный в собственных мастерских. В частности, упоминается костюм Ивана Грозного, представляющий собой точную реплику царского наряда, хранящегося в Историческом музее.

Площадь киносклада, как сообщается, составляет около 9000 квадратных метров. Для удобства навигации в столь обширном пространстве используется цифровая система хранения, в которой каждый предмет имеет штрих-код, что значительно облегчает и ускоряет поиск.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Трубникова, выразив благодарность Департаменту культуры города Москвы и лично Алексею Фурсину, отметила их роль в предоставлении площадей и внедрении системы штрих-кодирования, что, по ее словам, значительно оптимизировало рабочий процесс и сделало его более удобным для всех.

В конце статьи содержится приглашение для всех желающих посетить киносклад "Жар-птица", расположенный на территории кинозавода "Москино" на Метмаше, подчеркивая, что даже для тех, кто не связан с кинопроизводством, будет интересно увидеть своими глазами предметы, знакомые по экрану, такие как платье Маргариты, будуар Матильды, шапка-фернанделька Андрея "Пальто" и многое другое.

Шоу-бизнес в Telegram

14 апреля 2025, 14:33
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
"Утро.ру"✓ Надежный источник

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