Форма и содержание

Пустой в своей формальности подход к оформлению диссертаций вредит российской науке.

В примитивных культурах перед приёмом молодых мужчин в состав охотничьих сообществ их, зачастую, подвергают различным, в том числе мучительным инициатическим процедурам.

Чтобы подтвердить статус охотника, их не просто отправляют добыть зверя, но наносят на тело шрамы, запугивают странными и внешне бессмысленными ритуалами, заставляют обходиться без сна, еды и воды длительное время...

По итогам испытаний юношу признают мужчиной и он получает полноценное признание среди других мужчин-членов премии.

Положение с защитой диссертаций в российском научном сообществе временами крайне напоминает подобные практики. Молодого учёного не просто отправляют добыть научный результат, но, также, доводят до полубезумия формальными требованиями к внешнему виду текста диссертации, не нужными для её содержания тонкостями организации её состава и тому подобными придирками.

Кто-то из прошедших сии процедуры присоединяется к коллективу посвящённых – по аналогии с известным "не служил в армии – не мужик", но большинство из соискателей, даже защитив диссертации, остаются в тяжёлом недоумении.

Какое это всё имеет отношение к науке? Да просто никакого.

Давайте немного раскроем о чём идёт речь. Посмотрим на правила оформления диссертаций, заботливо выложенные на сайте ВАК в виде PDF без текстового слоя. То есть – многостраничной картинки. В 2025ом году такой подход, вместо публикации в виде нормальной веб-страницы или документа уже сходу выглядит началом упомянутого инициатического издевательства, сам по себе.

Но вернёмся к тексту семистраничного документа.

Общие требования к оформлению текстовой части диссертации (со ссылкой на ГОСТ)

1. Текстовой редактор Мicrosoft Word (да-да, про государственные требования по импортозамещению программного обеспечения в ВАК не слышали, или, по неведомой причине, не считают их для себя обязательными, указать хотя бы просто на формат файла docx или предложить использовать как возможную альтернативу свободный и открытый odt в голову не пришло)

2. Листы формата А4, печать с одной стороны листа

3. Ориентация текста книжная

4. Шрифт Times New Roman 12-14 пунктов (Правообладателем данного шрифта является расположенная в США компания Monotype Imaging Inc. Чтобы включить шрифт в какую-либо операционную систему, необходимо заключение лицензионного договора с Monotype Imaging. В 2016 году эта компания отказалась продать лицензию на их использование разработчику российской операционной системы Astra Linux, мотивировав это санкциями. Позиция ВАК, продолжаюшего настаивать на его использовании через 9 лет после такого демонстративного отказа при наличии свободных и бесплатных альтернатив тоже выглядит если не саботажем, то абсолютным равнодушием.)

5. Плотность текста должна быть одинакова, выравнивание текста – по ширине

6. Интервалы в основном тексте 1,5; в сносках, рисунках и таблицах – 1 интервал

7. Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм (с учетом номера страницы) и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равняться 5 знакам.

8. Переносы в словах заголовков и в тексте диссертации не допускаются (Отсутствие переносов в тексте – это ведь очень важно, с переносами научный результат соискателя не будет продемонстрирован.)

9. Заголовки разделов и подразделов не должны быть на разных страницах с текстом.

И это – только первая страница с требованиями из семи, столько же безумных, превращающих подготовку диссертации из научной работы в безумную эквилибристику с вёрсткой, а местами, к сожалению, и с содержанием представляемой работы.

Не буду голословным, но процитирую отдельные достижения бюрократической мысли:

Раздел "Титульный лист"

2. Титульный лист диссертации заполняется тем же текстовым редактором и размером шрифта, что и текст диссертации

9.2 «Диссертация на соискание ...» – слово «Диссертация» начинается с прописной буквы, далее – строчными буквами

Раздел "Оглавление диссертации"

1. Слово «Содержание» вместо «Оглавление» не допускается

18. Титульный лист является первой страницей, но на нем номер не ставится. Нумерация страниц проставляется со 2 страницы, номер ставится вверху посередине страницы.

Ну и т. д. и т. п. Не буду утомлять читателя оформительскими изысканиями учёных мужей из ВАК, отмечу только одно неприятное обстоятельство. Если кто-то думает, что это всё пустые формальные придирки, которые на практике не контролируются – он зря так думает. Не просто контролируется, диссоветы на местах, зачастую, выступают ещё более жёстко, выходя в своих требованиях к соискателям за пределы требований, установленных ВАК. Тут я не буду приводить конкретные частные примеры. Но эти практики широко известны многим, кто участвовал в защите диссертаций и всё это, конечно же, не имеет никакого отношения к целям и задачам научного развития в России.

Десятки и сотни часов, потраченных на подготовку текстов соискателями потрачены на бездарную попытку превратить подающих надежды учёных в плохо квалифицированных верстальщиков.

Практической пользы от всего этого – просто никакой. Вообще никакой.

И хуже всего то, что никакой тенденции к улучшению ситуации мы не видим. Эти сложные, казуистичные требования к точкам и запятым в заголовках, отсутствию переносов и прочему подобному бреду выдвигались ВАКом до начала реформы российской науки, продолжают выдвигаться после начала и с течением лет только усиливаются.

Они, скажем прямо, увеличивают уровень коррупции, так как запутавшийся в нумерации, проставляемой со второй страницы человек неизбежно начинает задумываться о том, что вся ситуация как бы намекает ему на подношение в адрес заинтересованных лиц.

Правила ВАК на практике часто в полном объёме не выполняются, не улучшают качество текстов, не увеличивают доверия к ним. Напротив, чисто техническая путаница с их выполнением может служить причиной того, что эти правила неоправданно компрометируют диссертанта. В качестве примера тут можно привести уже многократно озвученную в научной прессе историю с диссертацией назначенного в этом году руководителя Роскосмоса Дмитрия Баканова. На сайте "Диссернета" сначала громко употребляется формулировка "некорректные заимствования", затем, в комментарии ресурса указывается, что обвинение в некорректности опирается на то, что ссылка на авторов части формулировок, использованных в диссертации отсутствуют в её автореферате. Затем сообщается, что в тексте диссертации эти ссылки всё-таки есть, и что Диссернет получил доступ к этому тексту ещё в 2017 году.

В 2025-м не утруждающая себя тщательным разбором вопроса часть журналистов опирается на путаный текст Диссернета, фактически сводящийся к тому, что в автореферате этой диссертации был якобы нарушен порядок составления списка использованный литературы и делает из этой ситуации жареный факт – мол плагиат нашли. Хотя фактические обстоятельства ситуации ни на какой плагиат даже не намекают – указанные ссылки в основном тексте диссертации есть. А, кстати, что нам говорят правила ВАК про составление автореферата в этой части?

А... ничего.

АВТОРЕФЕРАТ кандидатской диссертации – не более 24 листов (с титулом) докторской диссертации – 48 листов.

При всём утомительном буквоедстве авторов требований ВАКа, никаких конкретных идей по оформлению и содержанию этого документа у них, кажется, нет. И требований по наличию ссылок на литературу именно в автореферате – тоже нет, т.е. претензии Диссернета к автору диссертации не опираются ни на что конкретное. Он здесь выступает ничуть не лучше какого-то диссертационного совета какого-нибудь средней руки ВУЗа, где часть старых сотрудников уже просто находят в поиске таких пустых, формальных недостатков своеобразное развлечение.

Частная, но крайне неприятная история с Бакановым, которого прополоскали, кажется, просто в силу высокого положения, а не по делу, многократно и в мелочах копируется даже не доходя до Диссернета и журналистов – просто на этапах подготовки и сдачи текстов диссертаций диссоветам. Такое плохое отношение к соискателям на этапе подготовке диссертации почему-то постепенно становится в нашем научном сообществе нормой поведения.

Эта подготовка, в результате, вполне способна среднего человека довести до нервного срыва. Людям предъявляются безумные претензии по оформлению (из особенно мне понравившихся сюжетов – упрек, что отдельные математические знаки в формулах приведены не тем шрифтом, при том, что в стандартном наборе Times New Roman нужных символов просто нет), ставятся нереалистичные сроки на исправление мелких ошибок и недоделок, сроки упираются в перевёрстывание многостраничных текстов путём борьбы с MS Word и не всегда стабильно работающим на больших текстах, тем более – иллюстрированных, компьютером.

Чем дальше, тем это всё начинает выглядеть хуже, особенно, когда в России невозможно официально получить техническую поддержку производителя ни к MS Word, ни к MS Windows под управлением которого MS Word работает.

Можно было бы ещё поговорить о том, как плывут и дрейфуют требования к содержанию самих диссертаций. Как былая поддержка и всяческие приветствования межотраслевых и междисциплинарных исследований исторически внезапно сменились жёстким принципом: Диссертация должна быть написана строго по теме научной дисциплины, ни шагу влево, ни шагу вправо. Осмысленность подобной новации, однако, следовало бы обсуждать в отдельной статье.

Здесь же я вернусь к своей основной мысли о том, что современные требования к оформлению кандидатских и докторских диссертаций, установленные ВАК в целом находятся на грани вредительства, никак не помогают подготовке реально ценных научных документов, сводят деятельность молодых учёных к типографике и оформительству – на содержательные правки текста диссертации у тех просто не остаётся уже сил.

Может ли эта ситуация быть изменена?

Мой ответ – да, и довольно легко, если действовать в соответствии с современными подходами, постепенно превращающими государство в цифровую платформу Госуслуг.

Вполне логичной кажется следующая последовательность шагов:

Признать проблему, публично и официально. Без этого – никак, и это должен сделать инициативно ВАК. Провести официальную корректировку правил составления диссертаций, выкинув оттуда все типографские изуверства, ссылки на замшелый ГОСТ 7.0.11-2011, и ограничившись простым и понятным подходом, базирующемся на современных веб-технологиях, которые обеспечивают и нормальную, приемлемую по качеству вёрстку и интеграцию в текст математических формул и иллюстраций. Определив эти требования можно уже разработать специализированный портал – онлайн-сервис для подготовки текстов диссертаций как документов пусть и сложного, но унифицированного содержания.

Разумеется, всё это должно внедряться плавно. Сначала – экспериментальный режим для желающих, затем – сделать основным и, на следующем этапе – единственным способом подготовить диссертацию – загрузку и вёрстку её текста с использованием этого специализированного веб-портала.

Он должен быть разработан так, что учёный мог сосредоточиться на подготовке содержания научного текста. А его оформление пусть обеспечивают (даже и за небольшую оплату) сотрудники службы поддержки.

Подключение такого портала к системе Госуслуг и официализация его статуса резко упростит и жизнь учёных, и жизнь участников диссертационных советов и, между прочим, жизнь читателей и критиков научной литературы, так как процесс публикации диссертаций будет автоматизирован и перестанет зависеть особенностей бюрократического процесса в конкретном научном заведении, где существует конкретный диссовет.

Я не буду рекомендовать конкретные технологии для такого портала. Но как профессиональный программист могу уверенно сказать, что они есть и никому не придётся изобретать ничего космически сложного. Можно всё построить на готовых и свободных, с отрытым кодом решениях.

Уверен, что и руководство Минобрнауки, и ВАК вполне способны справиться с такой задачей, а если будут затруднения – им помогут специалисты профильных институтов РАН.

Надеюсь, моя публикация станет хотя бы поводом к обсуждению давно назревшей проблемы и путей её решения.

Д. Шилов. Между прочим, кандидат технических наук.