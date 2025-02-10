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Андрей Воробьев посетил новое здание Физмат-лицея в Сергиевом Посаде

Андрей Воробьев посетил новое здание Физмат-лицея в Сергиевом Посаде
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев нанес визит в физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, где открылся новый учебный корпус на 525 мест. Это учебное заведение входит в топ-200 по всей России.

Воробьев пообщался с учениками, учителями и родителями, а также побывал на уроках физики, математики и астрономии, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

"Надеюсь, что традиции Сергиево-Посадского физико-математического лицея, которые были заложены основателями, получилось сохранить. У него всегда были очень хорошие результаты, преподаватели, которые позволяли детям реализовывать самые смелые мечты", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сообщается, что лицеисты изучают 3D-моделирование, финансовую аналитику, программирование, работу с беспилотниками. На территории образовательного учреждения также построили развитую спортивную инфраструктуру. Для поступления необходимо пройти конкурсный отбор.

Обучение в Физмат-лицее в Сергиевом Посаде теперь возможно для учеников 5-11 классов. Ранее там учились только 9-11 классы. В здании оборудовали почти 50 кабинетов, лабораторий, библиотечно-информационный центр на 100 мест, актовый и спортивный залы. В распоряжении учеников – планетарий и оборудование для научных исследований.

С увеличением числа учеников в лицее увеличился педагогической состав – более чем вдвое, с 16 до 38 преподавателей. Развитие Физмат-лицея в Сергиевом Посаде стало возможно благодаря нацпроекту "Молодежь и дети".

Ранее Минобразования Подмосковья сообщало о новых векторах развития школьного воспитания в регионе до 2030 года.

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10 февраля 2025, 17:03
Фото: Александра Степанова
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