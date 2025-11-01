Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы

Проект "Сделано в Москве" активно способствует развитию веганской индустрии в столице, предлагая разнообразные продукты растительного происхождения.

В преддверии Международного дня вегана инициатива представляет ассортимент местных брендов, которые помогают удовлетворить потребности в белке и микроэлементах. Для тех, кто по различным причинам отказался от животной пищи, московские предприниматели предлагают широкий выбор вкусных и качественных товаров — от растительных котлет до десертов на основе орехов и злаков.

Основатель бренда сладостей Snacksy Зелимхан Дакаев отмечает, что их продукция находит отклик не только у веганов, но и у людей с пищевыми непереносимостями. В ассортименте бренда представлены шоколад, протеиновые батончики, мармелад на пектине и суфле на аквафабе, которые пользуются особым спросом среди потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Дина Валеева, основательница бренда "Здрав Фуд", рассказала о создании орехово-фруктовых пластинок, которые могут покрыть половину суточной нормы пищевых волокон. Также покупатели высоко оценивают ириски без сахара на кокосовой основе и натуральный мармелад на пектине, который идеально подходит для веганов.

Бренд Yozh предлагает уникальный десерт "Шоколад-карамель", который полностью свободен от продуктов животного происхождения, добавленного сахара и лактозы. Основу десерта составляют кокосовое молоко, масло какао и сироп топинамбура. Основатель Ренат Ямбаев подчеркивает, что для них здоровое питание — это не просто маркетинговый ход, а основополагающий принцип, который включает использование качественных ингредиентов без искусственных добавок.

Интересное предложение представляет бренд Life inside с классической и авторской квашеной капустой, богатой клетчаткой и пробиотиками. Тыквенный белок от Vocaso может стать отличным дополнением к рациону, а кокосовый йогурт Prana Moloko идеально подходит для легкого завтрака или десерта. Безглютеновый хлеб из гречневой муки с орехами и сухофруктами предлагает пекарня Grechka Bread.

Для тех, кто ищет сытные горячие блюда, растительные котлеты из бобов и специй от компании "Витапром" станут отличным выбором. Они предлагают сухие смеси для быстрого приготовления овощного фарша, что упрощает процесс готовки.

Фасоль — еще один важный элемент растительного рациона. На московских ярмарках фермеры из различных регионов России предлагают разнообразные сорта фасоли, включая крупную южную "ласточку" с кремовой текстурой и ореховым вкусом. Фасоль считается «овощным мясом», так как она является отличным источником растительного белка, железа и клетчатки. Из нее можно готовить котлеты, добавлять в супы и салаты или делать паштеты.

Светлана, фермер из Тамбовской области, поделилась советами по приготовлению фасоли: "Чтобы фасоль была мягкой и сохранила вкус, лучше замочить ее в холодной воде на шесть-восемь часов. Это позволит ей вариться быстрее. В конце варки добавьте щепотку соли для лучшей текстуры". Она отметила, что фасоль пользуется спросом на ярмарках, несмотря на конкуренцию с более популярными овощами.

Продукты на московских прилавках поступают более чем из 40 регионов страны. За прошлое лето ярмарки посетили около четырех миллионов человек, купив почти 5,5 тысячи тонн продукции. Каждый поставщик гарантирует высокое качество товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы проверяют продукцию перед ее продажей.