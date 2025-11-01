Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Суббота 1 ноября

11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови
Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы

Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы
51

Проект "Сделано в Москве" активно способствует развитию веганской индустрии в столице, предлагая разнообразные продукты растительного происхождения.

В преддверии Международного дня вегана инициатива представляет ассортимент местных брендов, которые помогают удовлетворить потребности в белке и микроэлементах. Для тех, кто по различным причинам отказался от животной пищи, московские предприниматели предлагают широкий выбор вкусных и качественных товаров — от растительных котлет до десертов на основе орехов и злаков.

Основатель бренда сладостей Snacksy Зелимхан Дакаев отмечает, что их продукция находит отклик не только у веганов, но и у людей с пищевыми непереносимостями. В ассортименте бренда представлены шоколад, протеиновые батончики, мармелад на пектине и суфле на аквафабе, которые пользуются особым спросом среди потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Дина Валеева, основательница бренда "Здрав Фуд", рассказала о создании орехово-фруктовых пластинок, которые могут покрыть половину суточной нормы пищевых волокон. Также покупатели высоко оценивают ириски без сахара на кокосовой основе и натуральный мармелад на пектине, который идеально подходит для веганов.

Бренд Yozh предлагает уникальный десерт "Шоколад-карамель", который полностью свободен от продуктов животного происхождения, добавленного сахара и лактозы. Основу десерта составляют кокосовое молоко, масло какао и сироп топинамбура. Основатель Ренат Ямбаев подчеркивает, что для них здоровое питание — это не просто маркетинговый ход, а основополагающий принцип, который включает использование качественных ингредиентов без искусственных добавок.

Интересное предложение представляет бренд Life inside с классической и авторской квашеной капустой, богатой клетчаткой и пробиотиками. Тыквенный белок от Vocaso может стать отличным дополнением к рациону, а кокосовый йогурт Prana Moloko идеально подходит для легкого завтрака или десерта. Безглютеновый хлеб из гречневой муки с орехами и сухофруктами предлагает пекарня Grechka Bread.

Для тех, кто ищет сытные горячие блюда, растительные котлеты из бобов и специй от компании "Витапром" станут отличным выбором. Они предлагают сухие смеси для быстрого приготовления овощного фарша, что упрощает процесс готовки.

Фасоль — еще один важный элемент растительного рациона. На московских ярмарках фермеры из различных регионов России предлагают разнообразные сорта фасоли, включая крупную южную "ласточку" с кремовой текстурой и ореховым вкусом. Фасоль считается «овощным мясом», так как она является отличным источником растительного белка, железа и клетчатки. Из нее можно готовить котлеты, добавлять в супы и салаты или делать паштеты.

Светлана, фермер из Тамбовской области, поделилась советами по приготовлению фасоли: "Чтобы фасоль была мягкой и сохранила вкус, лучше замочить ее в холодной воде на шесть-восемь часов. Это позволит ей вариться быстрее. В конце варки добавьте щепотку соли для лучшей текстуры". Она отметила, что фасоль пользуется спросом на ярмарках, несмотря на конкуренцию с более популярными овощами.

Продукты на московских прилавках поступают более чем из 40 регионов страны. За прошлое лето ярмарки посетили около четырех миллионов человек, купив почти 5,5 тысячи тонн продукции. Каждый поставщик гарантирует высокое качество товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы проверяют продукцию перед ее продажей.

1 ноября 2025, 11:16
Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске

Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников специальной военной операции в Волоколамском городском округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. "Я приехал поприветствовать нашего героя.

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям
Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
Сергей Собянин объявил о запуске уникальной выставки "Город живых историй" на Красной площади, приуроченной к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. С 7 по 9 ноября москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу исторической памяти, посетив музей, который расскажет о героических страницах Великой Отечественной войны. Тематические зоны выставки Выставка будет включать 10 тематических зон, каждая из которых будет посвящена важным аспектам жизни столицы во время войны.

Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"

Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"
В честь Международного дня анимации программа лояльности "Миллион призов" напоминает москвичам о замечательной возможности – посетить экскурсию по знаменитой киностудии "Союзмультфильм". Участники программы могут получить билет, используя свои городские или детские баллы.

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн
Около 1,6 млн жителей Московской области участвуют в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном формате через систему ГИС ЖКХ в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день в более чем 4 тыс.

