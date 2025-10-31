Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске

"Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой", – заявил Воробьев.



По данным пресс-службы областного правительства, старший сын, Олег, был мобилизован в 2022 году и служит в Кантемировской дивизии. Младший сын, Вячеслав, подписал контракт в 2024 году. "Я пошел в зону СВО, потому что у меня там и брат, и друзья", – объяснил Вячеслав свой выбор.

По программе социальной газификации к дому семьи бесплатно подвели газопровод. "Это просто счастье! Большое спасибо Московской области!", – сказала мать военнослужащих Лидия.

Губернатор Подмосковья отметил, что программа социальной газификации будет продолжена в регионе.

Напомним, что для семей участников СВО в Подмосковье действует 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию и психологическую помощь.