Пятница 31 октября

Пятница 31 октября
Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников специальной военной операции в Волоколамском городском округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

"Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой", – заявил Воробьев.

По данным пресс-службы областного правительства, старший сын, Олег, был мобилизован в 2022 году и служит в Кантемировской дивизии. Младший сын, Вячеслав, подписал контракт в 2024 году. "Я пошел в зону СВО, потому что у меня там и брат, и друзья", – объяснил Вячеслав свой выбор.

По программе социальной газификации к дому семьи бесплатно подвели газопровод. "Это просто счастье! Большое спасибо Московской области!", – сказала мать военнослужащих Лидия.

Губернатор Подмосковья отметил, что программа социальной газификации будет продолжена в регионе.

Напомним, что для семей участников СВО в Подмосковье действует 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию и психологическую помощь.

31 октября 2025, 17:16
Фото: Екатерина Агеева
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Сергей Собянин объявил о запуске уникальной выставки "Город живых историй" на Красной площади, приуроченной к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. С 7 по 9 ноября москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу исторической памяти, посетив музей, который расскажет о героических страницах Великой Отечественной войны. Тематические зоны выставки Выставка будет включать 10 тематических зон, каждая из которых будет посвящена важным аспектам жизни столицы во время войны.

Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"

В честь Международного дня анимации программа лояльности "Миллион призов" напоминает москвичам о замечательной возможности – посетить экскурсию по знаменитой киностудии "Союзмультфильм". Участники программы могут получить билет, используя свои городские или детские баллы.

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн

Около 1,6 млн жителей Московской области участвуют в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном формате через систему ГИС ЖКХ в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день в более чем 4 тыс.

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей

Более 700 современных детских игровых площадок будет оборудовано в Московской области до конца 2025 года в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев. Как заявил глава региона, программа по созданию современных игровых пространств для детей реализуется с 2013 года.

