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Среда 3 июля

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Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие"

Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие"
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Фестиваль "Московское чаепитие" открывает свои двери для москвичей и гостей столицы. Он предлагает уникальные мероприятия, посвященные традициям церемонии.

С 5 по 7 июля на Тверской площади каждый желающий сможет окунуться в мир чая, узнать его историю и насладиться уроками рукоделия. Фестиваль будет проходить до 15 сентября, радуя посетителей разнообразными активностями.

Первые дни фестиваля будут насыщены интересными мероприятиями. 5 июля вас ждут мастер-классы по рисованию исторических картин, интерактивные лекции о чае в Москве, а также возможность создать собственные шедевры на художественных площадках. Любителям чая предложат увлекательные экскурсы в историю напитка и мастер-классы по его сервировке.

6 июля гости фестиваля смогут познакомиться с чайными традициями разных стран мира, узнать об эффекте чаепития на здоровье и эмоциональное состояние. Также будет предложен мастер-класс по рисованию, погружающий в мир творчества и самовыражения.

7 июля фестиваль продолжит свое пленительное путешествие в историю чая, рассказывая о его влиянии на общество и культуру. Гости смогут принять участие в увлекательных мастер-классах по росписи и декору, создавая уникальные сувениры.

Фестиваль "Московское чаепитие" не только предлагает интересные мероприятия, но и становится частью богатого культурного наследия Москвы. Проект активно поддерживается столичным Комитетом по туризму, который стремится сделать столицу привлекательным туристическим направлением. Участие отелей и ресторанов города придает фестивалю особую атмосферу, а специальные чайные сеты в фирменной посуде позволяют каждому окунуться в мир изысканного чаепития.

Проект "Московское чаепитие" стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы, приглашая всех желающих насладиться атмосферой уюта, традиций и красоты чаепития. Посетите фестиваль, окунитесь в мир чая и рукоделия, и оставьте свои впечатления о ярких моментах этого уникального события.

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3 июля 2024, 11:22
Фото: Freepik
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