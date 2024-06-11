Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей

Минприроды предлагает продлить сроки зимней охоты.



В России могут разрешить охоту на медведей в течение всех трех зимних месяцев. Соответствующий проект изменений в Правила охоты подготовило Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ. Получается, охотникам разрешат стрелять в животных, находящихся в зимней спячке, то есть заведомо беззащитных и не способных скрыться.



На территории России обитает два вида медведей, на которых разрешена охота: бурый и гималайский. Оба впадают зимой в спячку: один проводит ее в берлоге, другой в дупле дерева. По действующим правилам, охотиться на них можно только в первый зимний месяц, затем их не тревожат, поскольку в январе-феврале у них появляются детеныши.

Однако новые сроки, которые предлагает установить Минприроды, допускают охоту на медведей с 1 июля по 28 (29) февраля, то есть всю зиму, а на бурого медведя еще и в период с 21 марта по 10 июня. Это означает практически круглогодичное истребление животных, ведь бурый медведь будет защищен законом от людей с огнестрельным оружием лишь 20 дней весной и 20 дней летом.

При этом пострадают от нововведения, в первую очередь, медведицы, так как новорожденные медвежата издают много звуков и их убежище легко находят охотничьи собаки. А поскольку малыши еще не приспособлены к самостоятельному выживанию, они после смерти мамы тоже обречены на гибель.

Проект ведомственного акта, включающий данные поправки в Правила охоты, уже прошел антикоррупционную экспертизу. Общественное обсуждение тоже прошло: оно длилось с 24 мая по 8 июня текущего года. Теперь, если поправки окончательно утвердят, они вступят в силу в марте 2025 года. Но пока есть возможность написать обращение в Минприроды, высказать свои опасения, и предложить чиновникам скорректировать проект приказа.

Предложение было явно пролоббировано недобросовестными охотниками. Но можно ли назвать охотой убийство спящего, неспособного защитить себя животного или молодой матери, кормящей детенышей? Это вопрос риторический, считают эксперты.

Специалисты надеются, что министр Александр Козлов обратит внимание на ситуацию, и его подопечные не допустят негуманного отношения к братьям нашим меньшим.