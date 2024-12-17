Городские службы спасли маленькую обезьяну в центре Москвы

Департамент природопользования совместно с московской полицией провели успешную операцию по спасению обезьяны в самом центре столицы.

Местный житель обратился за помощью после того, как обнаружил в своей квартире оставленную знакомым обезьяну. Информация об инциденте незамедлительно поступила в правоохранительные органы и Департамент природопользования.

При проверке выяснилось, что речь идет о молодой особи макаки-резуса, на содержание которой у владельца отсутствовали необходимые документы. Животное было передано специалистам Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования для тщательного медицинского осмотра.

На данный момент здоровью спасенной обезьяны ничто не угрожает, и за ней наблюдают опытные сотрудники департамента.