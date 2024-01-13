Как сохранить брак при значительной разнице в возрасте: уроки и советы

Наталья Штурм раскрыла свой диагноз Тесты С Кудрявцевой случился казус Игры Сонник

Топ новостей недели

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтраВиталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии ИвлеевойПоследствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" Дочь показала фото угасающего Брюса УиллисаДочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Лента новостей

Суббота 13 января

20:14Как сохранить брак при значительной разнице в возрасте: уроки и советы 18:07Надежда Кадышева не оплатила налоги: теперь у нее миллионные долги 17:59Похудевшая на два размера Шведова раскрыла секрет стройности 16:49Актрисе Наталье Селезневой срочно понадобилась помощь врачей 15:53"Хочет покоиться рядом с ней": Сафронов рассказал о последней воле Соломина 14:56"Не дают мне дышать": Гуф не может справиться с давлением со стороны бывших жен 14:11Заподозренная в беременности Самойлова огрызнулась после нападок 12:57"Они выглядели счастливыми": Асмус объявила о воссоединении с Харламовым 11:55"Это чудовищно": актер Балуев поделился личной трагедией 11:00"Страшная, мерзкая особа": как Лера Кудрявцева переживает разрыв с мужем? 09:03Постпраздничный синдром: как вернуть себе радость жизни 06:34Какие продукты провоцируют желчнокаменную болезнь 03:16Названы 10 главных мифов о пирсинге 00:17Как похудеть на 10 килограммов при помощи одежды 22:13Осужденный за смертельное ДТП Ефремов получил две квартиры в центре Москвы 20:15"Заставляет страдать всех": почему Кудрявцева ушла от мужа-спортсмена 18:47Играет с религией: Водонаева возмутилась выходками Решетовой 16:22"Распад человеческого": Кушанашвили взял слово после ухода Кудрявцевой от мужа 15:02"Еще одна Волчкова?": Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике 13:50"Уходит эпоха": Петросян сделал громкое заявление после болезненной потери 11:36"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане 10:19"Алкоголь – зло": Кудрявцева объявила об уходе от мужа 09:24Как не потерять льготы за услуги ЖКХ: советы специалиста 09:07Брутян вышла на связь после новости об иске Муцениеце 08:58Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях в новом году 08:39Названо главное условия для получения пенсии больше 50 тысяч рублей 08:03Дресс-код для артистов: Юрий Антонов выступил с неожиданным предложением 07:35Как получаться на снимках хорошо: названы главные принципы удачного фото 06:54Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания 06:00Болезнь свалила с ног: как сейчас себя чувствует Ольга Бузова 05:02Топ-3 эффективных способа сохранить деньги после новогодних праздников 04:28Четыре опасных "звоночка", после которых надо бежать от мужчины 03:53Как не потерять зубы из-за опасных советов в социальных сетях 03:24Названа главная опасность неправильного питания в подростковом возрасте 20:42Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина 18:30Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем 16:10Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко 14:34"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни 13:33Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 12:49Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз 10:57"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание 10:13С Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 09:36Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе 08:20Негативное впечатление: Ковтунец рассказал о реакции россин на фильм "Вызов" 07:40Было или нет: Павел Мамаев прокомментировал пост о скандале на борту самолета 07:08Увезли в больницу прямо с работы: что случилось с артисткой Яковлевой 06:32Наталья Штурм не стала скрывать свой страшный диагноз 06:08Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя 04:34Сядет или нет: Настю Ивлееву заподозрили еще в одном преступлении 02:16Назван лимит по количеству простуд за год у детей и взрослых
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как сохранить брак при значительной разнице в возрасте: уроки и советы

Как сохранить брак при значительной разнице в возрасте: уроки и советы
168

Любовь не знает границ, и это касается не только географических расстояний, но и разницы в возрасте.

12 января стало известно о решении известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой расстаться с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Лера поделилась своими переживаниями в телеграм-канале, намекнув на то, что причиной разрыва стали проблемы с алкоголем. Но, говоря о браке телезвезды и спортсмена, многие обращают внимание на значительную разницу в возрасте – целых 16 лет. Этот факт заставляет задуматься: как же сохранить отношения, когда возрастные рамки кажутся широкими? Редакция "Дни.ру" предлагает рассмотреть несколько советов, которые помогут укрепить брак, где партнеры значительно отличаются по возрасту.

Совет 1: Общие интересы и цели

Найдите что-то, что объединяет вас обоих. Это может быть хобби, культурное мероприятие или совместные планы на будущее. Общие интересы способствуют укреплению связи и дают возможность проводить время вместе, наслаждаясь обществом друг друга.

Совет 2: Взаимное уважение и понимание

Разница в возрасте может привести к различиям во взглядах и опыте. Важно уважать мнение партнера и пытаться понять его точку зрения. Это поможет избежать конфликтов, связанных с возрастными предубеждениями.

Совет 3: Эффективное общение

Открытое и честное общение – ключ к успешным отношениям. Не бойтесь обсуждать свои чувства, беспокойства и ожидания. Это поможет обоим партнерам лучше понять друг друга и найти компромиссы в спорных вопросах.

Совет 4: Поддержка и пространство

Поддерживайте устремления и стремления своего партнера, даже если они кажутся вам необычными или несвойственными вашему возрасту. Также важно уважать личное пространство друг друга и давать возможность для индивидуального роста.

Совет 5: Фокус на позитивных аспектах

Каждый возраст имеет свои преимущества. Молодость может приносить энергию и новаторские идеи, в то время как зрелость – мудрость и стабильность. Оцените эти качества в своем партнере и используйте их для обогащения вашего совместного опыта.

Совет 6: Готовность к компромиссам

Будьте готовы идти на уступки и находить общий язык. В любых отношениях неизбежны разногласия, но готовность обоих партнеров к компромиссу может помочь преодолеть любые препятствия.

Изображение сгенерировано с помощью Midjourny
Изображение сгенерировано с помощью Midjourny

Сохранить брак, где супруги значительно отличаются по годам, можно, если оба партнера стремятся к этому. Учитывая недавние новости о Лере Кудрявцевой и Игоре Макарове, мы видим, что любые отношения требуют работы и взаимопонимания, особенно когда речь заходит о разнице в возрасте. Применяя вышеупомянутые советы, пары могут создать крепкий фундамент для долгих и счастливых отношений.

13 января 2024, 20:14
Изображение сгенерировано с помощью Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Почему Настасья Самбурская предпочитает мужчин помладше: мнение психолога

Психолог не исключил расставания Петросяна и Брухуновой

Собянин: К проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Собянин: К проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек
Проведено более шести тысяч голосований. Москвичи активно участвуют в преображении столицы.

Собянин: Москва стала одним из мировых лидеров по развитию электронных сервисов

Собянин: Москва стала одним из мировых лидеров по развитию электронных сервисов
Международные и российские премии получили 25 столичных проектов. Москва 12 лет развивает экосистему электронных сервисов и за это время стала одним из мировых лидеров в этой сфере, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники
Наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе общественного транспорта в новогодние и рождественские дни.

Собянин: В 2024 году завершится формирование нового дорожного каркаса Москвы

Собянин: В 2024 году завершится формирование нового дорожного каркаса Москвы
Планируется построить 94 километра дорог. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги дорожного строительства в 2023 году и рассказал о планах на 2024-й.

Очередная волна холода накроет российские регионы

Очередная волна холода накроет российские регионы
Синоптики предупреждают жителей страны о необходимости соблюдать правила безопасности при резком снижении температуры воздуха. Зима выдалась суровой.

Выбор читателей

12/01Птн"Распад человеческого": Кушанашвили взял слово после ухода Кудрявцевой от мужа 12/01Птн"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане 12/01Птн"Алкоголь – зло": Кудрявцева объявила об уходе от мужа 12/01Птн"Заставляет страдать всех": почему Кудрявцева ушла от мужа-спортсмена 12/01Птн"Уходит эпоха": Петросян сделал громкое заявление после болезненной потери 12/01ПтнБрутян вышла на связь после новости об иске Муцениеце