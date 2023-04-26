Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах БогомоловаПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Среда 26 апреля

10:00"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека 09:40"Здесь есть все": богачка Пэрис Хилтон переехала жить в музей 09:20Заберите ребенка: жена застукала трясущегося Газманова с обнаженной дочкой 09:00Отказ почек и остановка сердца: Прооперированная Власова впала в кому в реанимации 08:40В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка 08:20Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах 08:00Какой продукт вызывет пищевую зависимость 06:41Как обычная аллергия может трансформироваться в неизлечимую болезнь 04:19"Вне социальной жизни": россияне сели в лужу из-за выходки опального Гуфа 02:01"Наш родной человек": известный актер умер в возрасте 47 лет 00:16"Родственник Киркорова": нового мужа для Собчак нашли за бугром 22:12"Пополнение": новорожденный ребенок Прилучного появился на свет раньше срока 20:47"Замуж завтра": залетевшая Бузова тает в объятиях любимого 19:32Все-таки Рак: загремевший в больницу Леонтьев не выдержал удара 18:2385-летний Николай Дроздов отмучился в больнице 18:00Новый штамм коронавируса "Арктур": что важно знать сегодня 17:40"Мы вместе": уломавший Королеву на секс Николаев засадил любимой спустя годы 17:20Одну бросил беременной, другую чуть не погубил: что переживали жены актера Яковлева 17:00"Непростая семейная история": Меньшова объяснила нецензурную брань в адрес матери 16:40“В кустах”: присевшая по нужде Цымбалюк-Романовская отчаянно забурлила на людях 16:20"Боли и глубокие морщины": почему кожа увядает 16:00Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина 15:40В Москве дорогая иномарка упала с моста после столкновения с машиной 15:20"Одна сковородка – 92 тысячи": На что спускает деньги обустраивающая дом Бузова 15:00"Срочно требуется лечение": Бьющуюся в страшных конвульсиях Волочкову отправили в больницу 14:40Спасите, Христа ради: изуродованный любимчик Пугачевой со слезами бросился в ноги мужа Орбакайте 14:00"Забыла русский язык": Удравшая за границу Гузеева попрощалась с народом 13:40"Шалунишка": Стареющий Басков впился губами в соски молодухи под камерами 13:20"Несколько лет": обрубленный по рукам и ногам Костомаров останется в больнице 12:20Арестованному в США брату звезды "Ворониных" вынесли приговор: До пожизненного лишения свободы 12:00"Там было продолжение": вскрылась правда об интимном моменте Киркорова с журналистом 12:00"Что там кто не видел?": Бесстыдник Шаляпин занимается интимом под камерами 11:40Продажи квартир в Петербурге выросли на 19% 11:20Как оценить стоимость квартиры самостоятельно: инструкция 11:00"Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души 10:40"Прекратить этот цирк!": почему страдающая из-за расизма Маркл пропустит коронацию Карла III 10:20Стоимость квартир в новостройках достигла потолка 10:00Менее 7% устраивает рыночная ипотека 10:00"Полюбил всех остальных": родившая для себя Орлова устроила скандал пустившемуся вразнос мужу 09:40Подсчитана средняя стоимость купленной в Москве вторичной недвижимости 09:20"Там осталось много ценных вещей": Брошенный Пугачевой замок в Грязи обжил простой народ 09:00"Разочарование": бросивший страну Киркоров сделал политическое заявление об отъезде 09:00Баскова крепко приложили из-за грандиозного провала 08:40Зависит ли чувство стиля от знака зодиака 08:20"Я теперь баба Гуфа": Айза подтвердила воссоединение с бывшим мужем после его развода 08:00"Есть это невозможно": Вставшая на защиту Урганта Собчак смешала с грязью новое шоу Воли 06:33Матерящиеся вороны запрессовали соперника – видео 04:21Объявлено о воссоединении группы "Тату" 02:09"Голод вынуждает": вышедшие к людям дикие хищники попали на видео 00:34"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах

Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах
245

Самокатчики могут поплатиться за легкомыслие.

В Москве установилась теплая погода без заморозков, а это значит, что сезон велосипедистов и самокатчиков можно считать открытым. Вот только радости от этого прибавилось не у всех. В России известны множественные случаи травматизма из-за гонок на электросамокатах, так что этот транспорт не только удобен, но еще и опасен.

Именно поэтому в Госдуме предложили ужесточить ответственность для водителей электросамокатов в случае, если пострадает пешеход.

За период с января по сентябрь прошлого года в России произошло 838 дорожно-транспортных аварий с учатсием электросамокатов. Почти три четверти из них пришлось на столкновения с пешеходами, сообщает "Подмосковье сегодня".

По мнению парламентариев, в случает нанесения тяжкого вреда пешеходам электросамокатчики должны нести ответственность вплоть до уголовного дела. Сейчас самокатчики отделываются штрафами до полутора тысяч рублей. При этом они могут как покалечить, так и убить человека.

"Важно проработать введение уголовной ответственности по аналогии с ответственностью водителей мотоциклов и машин в случаях, если нанесен ущерб жизни и здоровью граждан", – заявили в Госдуме.

Ранее в МВД РФ включили в экзамен на получение водительских прав раздел по катанию на самокатах. Пардаментарии уверены, что в России необходимо повышать грамотность управляющих самокатами.

Также депутаты предложили запретить аренду электросамокатов в нетрезвом виде.

26 апреля 2023, 08:20
Самокаты. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

По теме

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате

Какой продукт вызывет пищевую зависимость

Какой продукт вызывет пищевую зависимость
Без этого продукта человек уже не может жить. Не секрет, что некоторые виды продуктов могут вызывать у человека привыкание, а как следствие – нарушение пищевого поведения.

Как обычная аллергия может трансформироваться в неизлечимую болезнь

Как обычная аллергия может трансформироваться в неизлечимую болезнь
Таблетки от аллергии могут уже не помочь. Многие считают аллергию обычным безобдным сезонным заболеванием, проявления которого нужно просто перетерпеть.

Мурашко: Несколько детей получили российский препарат для лечения СМА

Мурашко: Несколько детей получили российский препарат для лечения СМА
Несколько маленьких пациентов со спинной мышечной атрофией (СМА) получили российский препарат в ходе клинических исследований. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей. Отечественное лекарство разработала компания "Биокад".

Группа "Сурганова и оркестр" выступила в пункте отбора на контрактную службу в Москве

Группа "Сурганова и оркестр" выступила в пункте отбора на контрактную службу в Москве
Основатели коллектива Светлана Сурганова и Валерий Тхай оценили работу центра. Музыканты отметили удобство подачи документов и прохождения необходимых процедур.

Служба занятости Москвы предложит сотни вакансий от крупных компаний

Служба занятости Москвы предложит сотни вакансий от крупных компаний
Соискатели смогут быстро найти работу. Столичная служба занятости подписала соглашение с крупными работодателями из сфер торговли, общепита и гостеприимства.

Выбор читателей

24/04ПндПодозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 25/04Втр"Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души 24/04Пнд"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 24/04Пнд "На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского 25/04ВтрВсе-таки Рак: загремевший в больницу Леонтьев не выдержал удара 25/04ВтрСпасите, Христа ради: изуродованный любимчик Пугачевой со слезами бросился в ноги мужа Орбакайте