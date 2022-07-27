Надвигается циклон: метеоролог прокомментировал риски аномальной жары в России

Чрезмерно высокая и опасная температура воздуха стала причиной пожаров и других бедствий в Европе. Телеканал "360" пояснил, что в некоторых государствах отмечалось до 40 градусов тепла по данным прогноза погоды.
А вот в РФ аномальная жара в ближайшем будущем не воцарится, считает метеоролог Александр Шувалов. Вероятно, придется даже утепляться. Стало известно о приближении свежего атлантического бриза, сообщает RT. Эксперт предупредил граждан: надвигается циклон, который временно снизит температуру в Центральной России.