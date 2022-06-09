Потомки летчика Чкалова пытаются выменять прах героя на дачу?

Дочь легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с требованием передать ее семье в безвозмездное пользование дачу в Серебряном Бору – престижном районе Москвы. В противном случае семья Чкаловых планирует забрать прах Героя СССР из Кремлевской стены и перезахоронить его в другом месте, сообщает интернет-газета "Ридус".

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