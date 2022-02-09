День Иоанна Златоуста: Что нельзя делать 9 февраля

На Руси этот православный праздник называли "Златоустьевым огнем". Верующие почитали добрые дела священника, молились об очищении своих помыслов, просвещении и духовном росте.
ИСТОРИЯ
Иоанн Златоуст служил архиепископом в Константинополе. Он всегда вставал на сторону слабых и ущемленных в правах. Христиане рассчитывали на его покровительство.
9 февраля православные верующие молятся Златоусту о том, чтобы он помог им обрести взаимопонимание и гармонию в семье.
ТРАДИЦИИ
В этот православный праздник до чих пор существует много традиций и народных поверий. Люди издревле прославляли огонь и печь, которая создавала его. Эти символы считались на Руси неотъемлемыми частями семейного очага.
Считается, что огонь выполняет функции Солнца после заката, когда дневного света уже нет. Он защищает людей от холода и беды. Однако обращаться с ним надо правильно, иначе он сам принесет горе – христиане вкладывали в эти элементарные каноны много смысла.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
Так как Иоанн Златоуст всегда защищал слабых, в этот церковный праздник нельзя обижать бедных, несчастных, обездоленных. Нельзя отказывать людям в просьбах, особенно если им требуется ваша помощь.
Нельзя в этот православный праздник ругаться и обижать своих близких.