Власьев день: Приметы и традиции 24 февраля

24 февраля принято чтить память святого Власия.

ИСТОРИЯ

Власий был известен своим смирением и кротким нравом. Он проживал приблизительно в третьем веке в Каппадокии. Благодаря чистой душе и доброму сердцу он был назначен епископом города. Во время гонений на христиан он дождался, пока жители покинут город, а затем ушел жить в пещеру. Однако позже его схватили и пытались заставить отказаться от веры. Вопреки всем пыткам, Власий остался верен Богу, тогда его приговорили к смертной казни.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот день нельзя было не кормить домашний скот, иначе хозяева сами в будущем могли остаться без еды. Также нельзя было накрывать в этот день скудный стол, иначе до Пасхи жизнь будет полна печали. Кроме того, в этот день нельзя было есть мясо.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот день было принято кормить скотину, причем обязательно нужно было дать что-нибудь вкусное. Не зря Власьев день в народе называли еще "коровьим днем". Также 24 февраля народ старался проводить день как можно весело: люди ходили на базар и придумывали различные развлечения. На Руси верили, что это отгоняет неприятности.

Власьев день имеет свои традиции, как правило, связанные с погодой: