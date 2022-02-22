Диетолог назвал способ есть сладкое с минимальным риском для здоровья

Порой употребление пирожных и конфет негативно сказывается на самочувствии, приносит лишние килограммы и способствует развитию опасных заболеваний. Чрезмерное употребление сладостей грозит ухудшением качества жизни. Диетолог Юлия Пигарева объяснила, как уменьшить возможный вред.
Лакомиться десертом лучше после поедания белковой пищи с богатыми клетчаткой овощами, передает слова врача сайт "Подмосковье сегодня". Таким образом сахар не сильно нагрузит поджелудочную железу, поскольку уровень глюкозы в крови не будет этому способствовать.