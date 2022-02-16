День Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы: народные приметы 16 февраля

Народная мудрость гласит: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Именно с 16 февраля на Руси начинали плотно готовиться к лету, а именно сразу после сретенской оттепели на день памяти Симеона и Анны с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственной техники.
Этот церковный праздник назывался в народе "Починками", так как люди чинили всю старую технику и инвентарь. Работа шла дружно, от обязанностей в семье никто не отлынивал, даже старики и дети.
"В починки дед встает чуть свет – чинит сбрую летнюю да соху столетнюю", – гласила народная поговорка.
Отремонтированную упряжь вывешивали во дворе на самом видном месте. Таким образом семья гордилась тем, что добросовестно выполнила всю работу.
Женщины в этот церковный праздник готовили, стирали, наводили порядок в сундуках, травили домашних насекомых вредителей.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Православные верующие 16 февраля 2022 года вспоминают святых Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Анна была в иерусалимском храме, когда туда прибыли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Именно пророчица узнала Спасителя и рассказала о почетном госте всем присутствующим в храме.
Симеон прожил 300 лет перед тем как встретиться со Спасителем. Он подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и сразу умер, ибо на земле был исполнен его долг.