На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена

Нестабильная ситуация, окружающая россиян, подталкивает граждан на размышления: куда потратить сбережения. Очевидно, что простое хранение финансов в банке не всегда приносит желаемый результат.
Бизнесмен Игорь Антонов поделился тремя направлениями, куда лучше вложить накопления.
- Если сбережения относительно небольшие (от 200 тыс. до 500 тыс. руб), то эти деньги лучше инвестировать в себя и в свое образование. Например, получить современную профессию для работы онлайн.
- При бюджете побольше, можно приглядеться к вложениям в криптовалюту. Криптовалюта и сегодня, и в ближайшем будущем будет очень актуальна. Этот инструмент поможет как сохранить деньги, так их и приумножить. Криптовалюта — это быстрый, но достаточно сложный способ заработать, поэтому необходимо обучение и правильное окружение.
- Для владельцев крупных сумм (от нескольких миллионов) выгодно будет присмотреться к покупке недвижимости. Рынок находится в упадке, поэтому это самое правильное время для крупных инвестиций.
Кроме этого, бизнесмен рекомендует обратиться к профессионалам для подбора подходящих инструментов инвестиций. Они оценят риски, помогут подобрать подходящие активы, исходя из собственного опыта, и помогут сохранить средства.