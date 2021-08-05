В Москве задержан выбросивший сына с пятого этажа мужчина

В Москве задержали мужчину, который накануне вечером выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа. В ближайшее время его доставят в отделение полиции.
Напомним, что во вторник нерадивый отец сбросил малыша из окна на улице Шумилова на юго-востоке столицы, после чего он некоторое время смотрел на ребёнка, а потом попытался в полуголом виде. Очевидцы вызвали скорую помощь, благодаря чему его удалось спасти: мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, пишет RT.
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