СМИ: Полеты из России в Египет возобновят до конца августа

Египет постепенно открывают для российских туристов после длительного перерыва. В ряде российских СМИ появилась информация о том, что чартерные рейсы в африканскую страну возобновят до конца августа.
По данным журналистов, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процедуру возобновления полётов. В интервью одному из изданий Барзыкин отметил, что в настоящее время препятствий для этого нет, сообщает телеканал "360".
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