Сына бывшего чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве

Присяжные оправдали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали по делу об убийстве 22-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передает телеканал "360". Приговор огласил Никулинский суд. Заседатели пришли к выводу, что следствие не предоставило убедительных доказательств вины молодого человека.
Трагедия разыгралась еще в 2018 году. Тело девушки было обнаружено под окнами студенческого общежития. Пострадавшая три недели пролежала в коме, после чего скончалась. Соседи слышали, что перед этим она ругалась со своим молодым человеком – Муртузали Меджидовым.
Изначально дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже его переквалифицировали в "Убийство".
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