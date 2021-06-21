Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах

Об это рассказала юрист компании Urvista Светлана Петропольская агентству "Прайм".

Эксперт утверждает, что в некоторых ресторанах или кафе сотрудники просят оплатить счет наличными в виду отсутствия платежного терминала. Юрист считает, что это банальный развод на деньги. Так заведения либо экономят на обслуживании банковского терминала, либо вовсе уходят от налоговых сборов.

Кроме того, Светлана Петропольская предупредила россиян, что недобросовестные рестораторы могут заменять дорогие продукты и напитки на более дешевые. В качестве примера специалист привела алкогольный коктейль, в состав которого по меню входит элитное спиртное. В реальности же этот компонент могут заменить на низкого уровня и качества напиток, разбавить водой или льдом.

"И мало разбирающиеся в алкоголе клиенты редко могут различить подмену. Как показывает практика, многие посетители даже не замечают разницы и платят, соответственно, больше", – отметила юрист.

Напомним, что недавно аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту до конца июня. Эксперт Анна Бодрова уверила, что доллар укрепил свои позиция на валютном рынке, а сырьевая конъюнктура остается нейтральной. В связи с этим максимально выгодный курс покупки валюты сохранится в течение июня. Доллар будет стоить 73 рубля, в евро – 87,5.