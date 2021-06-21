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Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах

Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах

Об это рассказала юрист компании Urvista Светлана Петропольская агентству "Прайм".
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Эксперт утверждает, что в некоторых ресторанах или кафе сотрудники просят оплатить счет наличными в виду отсутствия платежного терминала. Юрист считает, что это банальный развод на деньги. Так заведения либо экономят на обслуживании банковского терминала, либо вовсе уходят от налоговых сборов.

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Кроме того, Светлана Петропольская предупредила россиян, что недобросовестные рестораторы могут заменять дорогие продукты и напитки на более дешевые. В качестве примера специалист привела алкогольный коктейль, в состав которого по меню входит элитное спиртное. В реальности же этот компонент могут заменить на низкого уровня и качества напиток, разбавить водой или льдом.

"И мало разбирающиеся в алкоголе клиенты редко могут различить подмену. Как показывает практика, многие посетители даже не замечают разницы и платят, соответственно, больше", – отметила юрист.

Напомним, что недавно аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту до конца июня. Эксперт Анна Бодрова уверила, что доллар укрепил свои позиция на валютном рынке, а сырьевая конъюнктура остается нейтральной. В связи с этим максимально выгодный курс покупки валюты сохранится в течение июня. Доллар будет стоить 73 рубля, в евро – 87,5.

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Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
21 июня 2021, 12:43 Источник: Агентство "Прайм" ✓ Надежный источник
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