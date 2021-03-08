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Общество
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ

РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ. Такая информация появилась на сайте ведомства.
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В минувшем 2020 году в общественном поле активно поднимался вопрос о цензуре, которую фрагментарно применяли зарубежные социальные сети по отношению к российским журналистам. Сейчас ситуация не сильно отличается от того, что наблюдалось ранее.

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Теперь ограничительными мерами отличился Facebook. Роскомнадзор взял вопрос под свой контроль и обратился к руководству сервиса.

На официальном сайте ведомства появилось содержание письма, адресованного американской компании. РКН обратился к Facebook с требованием восстановить доступ к контенту, который был размещен в официальных профилях нескольких российских СМИ. Уточняется, что речь идет о ТАСС, РБК и "Взгляде".

Помимо прочего, Роскомнадзор дал правовую оценку действиям руководства одной из популярнейших в мире соцсетей. В ведомстве заявили, что Facebook допустил нарушение базовых положений свободы распространения информации. Кроме того, очевиден акт цензуры.

РКН напомнил и о штрафах, которые грозят сервису за ограничение поиска информации для пользователей. Уточняется, что первое нарушение влечет взыскание в размере одного миллиона рублей, в дальнейшем сумма увеличивается до трех миллионов.

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Автор: 8 марта 2021, 10:49 Источник: Сайт Роскомнадзора ✓ Надежный источник

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