Владимира Соловьева забанили в новой соцсети

Телеведущий Владимир Соловьев не успел провести свою первую трансляцию в новой социальной сети Clubhouse как был забанен, передает URA.Ru. По предварительной версии, блокировка ведущего произошла автоматически после массовой жалобы пользователей. Сам Соловьев в ответ на это иронично поинтересовался, кто написал четыре миллиона доносов.
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