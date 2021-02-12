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Общество
Дептранс Москвы: снегопад не нарушил работу общественного транспорта

Дептранс Москвы: снегопад не нарушил работу общественного транспорта

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Продолжающийся в столице сильный снегопад не оказал влияние на работу общественного транспорта – все работает в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.
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Наземный транспорт, метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в привычном режиме, сообщили в Дептрансе. В ведомстве призвали жителей столицы пользоваться общественным транспортом во время метели.

Из-за снега и гололедицы водителям рекомендовали временно отказаться от личных автомобилей или перенести поездки на другое время. Городская транспортная система готова к увеличенному пассажиропотоку.

Сейчас улицы столицы убирают 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Для утилизации снег вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, сообщил ранее заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

С начала суток в Москве выпало около шести сантиметров снега. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к понедельнику высота снежного покрова будет превышать полметра.

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Автор: 12 февраля 2021, 17:56 Источник: Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы ✓ Надежный источник

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