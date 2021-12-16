Токсиколог предупредил об опасности новогодней пиротехники

Неправильное использование новогодней пиротехники может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Эксперт подчеркнул, что стоит соблюдать технику безопасности. Есть те пиротехнические средства, которые можно использовать только на улице. Нарушение инструкции может привести как к травмам, так и к пожару. При этом о токсинах волноваться не стоит, отметил Водовозов. Вся продукция надежно упакована, поэтому риск испарений исключен, сообщает "Радио 1".